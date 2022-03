Hrvaška z velikim številom zaklonišč, a mnoga v slabem stanju

Zagreb, 3. marca - Hrvaška ima na voljo na tisoče zaklonišč. V Zagrebu jih je 1062, od tega 176 jedrskih, a so v slabem stanju, razkrivajo hrvaški mediji. V Pulju je jedrskih zaklonišč 36 in so po zagotovilih župana Filipa Zoričića skoraj vsa pripravljena za sprejem ljudi. V Osijeku, četrtem največjem mestu na Hrvaškem, pa je javnih zaklonišč le sedem.