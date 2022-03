Lavrov Zahodu očita ustvarjanje panike z jedrsko vojno

Moskva, 3. marca - Vsi vemo, da je lahko tretja svetovna vojna le jedrska vojna. A to vprašanje zdaj odpirajo zahodni in ne ruski politiki, je v pogovoru za domače in tuje medije danes izpostavil ruski zunanji minister Sergej Lavrov ter Zahodu očital ustvarjanje panike in obsedenost z nevarnostjo jedrske vojne, ki naj bi jo začela Rusija.