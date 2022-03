Resolucija o potresni odpornosti stavb v javni obravnavi do konca marca

Ljubljana, 3. marca - Ministrstvo za okolje in prostor je z namenom izboljšanja potresne varnosti pripravilo osnutek Resolucije o potresni odpornosti stavb. Ta oblikuje aktivno politiko krepitve potresne varnosti stavbnega fonda v Sloveniji. Osnutek bo v javni obravnavi do 31. marca, so danes sporočili z ministrstva.