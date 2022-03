Druga godba spet v maju z nastopajočimi iz 12 držav

Ljubljana, 3. marca - Mednarodni festival Druga godba se bo letos vrnil v tradicionalni majski termin z že preverjenim enotedenskim konceptom premiernih nastopov ter povratkov izvajalcev, ki so se od prvega nastopa na festivalu prebili med najboljše. Organizatorji ga načrtujejo med 24. in 30. majem na sedmih zunanjih in notranjih prizoriščih z glasbeniki iz 12 držav.