Evropske borze začele v zelenem

London/Frankfurt/Pariz, 3. marca - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so ob začetku današnjega trgovanja obarvane zeleno in tako nadaljujejo trend rasti, ki so ga v sredo zvečer začele newyorške borze. Vlagatelje je pomiril prvi mož ameriške centralne banke Federal Reserve Jerome Powell, ki je v sredo pred kongresom dejal, da se zavzema za postopno zvišanje obrestne mere.