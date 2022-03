Na občini zadovoljni z zanimanjem za mednarodno šolo v Mariboru

Maribor, 7. marca - Zanimanje za vpis v mednarodno šolo, ki jo nameravajo jeseni vzpostaviti v Mariboru, je zadovoljivo. "V Mestni občini Maribor smo glede na trenutno prejete vloge za učence in prijave za učitelje zadovoljni z vpisom in izkazanim interesom," so danes za STA povedali na občini. Informativne prijave so zbirali do 1. marca.