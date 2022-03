Dnevnik o nevarnih električnih skirojih (3. 3.)

Ljubljana, 3. marca - Primož Knez v komentarju Glava je samo ena, tudi če je zelena piše o posledicah nesreč z električnimi skiroji, ki so sicer ekonomično prevozno sredstvo. Avtor meni, da je veliko število nesreč med drugim posledica nepoznavanja zakonodaje na tem področju in neprilagojene infrastrukture, ob tem pa poziva na varno in pazljivo vožnjo s skiroji.