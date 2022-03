Vreme: Pretežno jasno

V petek bo sprva precej jasno, čez dan pa bo v notranjosti Slovenije delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, možna bo kakšna kratkotrajna ploha. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od -7 do -1, ob morju okoli 1, najvišje dnevne od 4 do 9, na Goriškem in ob morju do 12 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo na zahodu sončno, drugod bo zmerno do pretežno oblačno. V nedeljo se bo nadaljevalo suho in razmeroma hladno vreme. Oba dneva bo še pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja.

Vremenska slika: Naši kraji so na južnem robu območja visokega zračnega tlaka s središčem nad Skandinavijo. Od severa doteka k nam suh in nekoliko toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo precej jasno, v krajih severno in vzhodno od nas pa se bo proti večeru zmerno pooblačilo. V petek bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nastajala spremenljiva kopasta oblačnost in tudi manjše plohe. Sončno bo ostalo ob severnem Jadranu, kjer bo zapihala šibka burja. Drugod pa bo zapihal severovzhodni veter. Hladneje bo.

Biovreme: Danes bo vremenski vpliv na počutje ljudi povečini ugoden. V petek pa bo vpliv vremena na počutje zmerno obremenilen, občutljivi ljudje bodo imeli manjše vremensko pogojene težave.