Celjska občina v ureditev Parka drevesCE

Celje, 6. marca - Celjska občina bo ob novi povezovalni cesti Nova vas-Ostrožno uredila novo zeleno oazo Park drevesCE in tako prispevala k še lepši in bolj zeleni podobi mesta. Zasadili bodo več kot 100 medovitih dreves in se s tem pridružili dnevu vseslovenskega sajenje medovitih rastlin, ki ga obeležujemo 26. marca, so sporočili s celjske občine.