Rusi zavzeli Herson, prvo večje ukrajinsko mesto

Kijev, 3. marca - Ruske sile so prevzele nadzor v mestu Herson na jugu države, so pozno v sredo prvotne navedbe Rusije potrdile tudi lokalne ukrajinske oblasti. Gre za prve večje mesto, ki so ga od začetka invazije pred tednom dni zavzeli Rusi. Ti obenem nadaljujejo napade tudi na nekatera druga mesta. Iz Kijeva poročajo o več močnih eksplozijah.