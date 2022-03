Newyorške borze končale v zelenem

New York, 2. marca - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Delnice na Wall Streetu so v sredo poskočile in se otresle skrbi zaradi višjih cen nafte, saj je predsednik ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed) Jerome Powell nakazal strpen pristop k dvigu obrestnih mer, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.