Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (2. 3.)

Ljubljana, 2. marca - Tuje tiskovne agencije so poročale o protestnih shodih proti ruski agresiji na Ukrajino v Sloveniji. Poročale so še o tem, da je ministrstvo za zunanje zadeve po uničenju slovenskega konzulata v Harkovu na zagovor poklicalo ruskega veleposlanika in da se humanitarne ustanove in vladni uradi v državi pripravljajo na sprejem ukrajinskih beguncev.