Demokracija o ruskem predsedniku Vladimirju Putinu (3. 3.)

Ljubljana, 3. marca - Jože Biščak v komentarju Norec s konca konferenčne mize piše, da ruski predsednik Vladimir Putin ni blagoslov za Rusijo, temveč je lahko le prekletstvo. S političnimi in zakonodajnimi manevri, odstranitvijo vseh, ki se z njim ne strinjajo, s pregonom opozicije in spremembo ustave se njegovo vladanje lahko podaljša do leta 2036, ko bo star 84 let.