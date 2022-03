Ukrajinske sile naj bi znova prevzele nadzor nad več območji

Kijev, 2. marca - Ukrajina je sporočila, da so njene sile znova prevzele nadzor nad več območji, ki so jih pred tem nadzorovali ruski vojaki. Od ruskih sil so tako znova prevzeli nadzor nad naseljem Makariv zahodno od Kijeva, o zmagi ukrajinskih enot poročajo tudi z območja v bližini kraja Horlivka severovzhodno od Donecka, poroča nemška tiskovna agencija dpa.