Generalna skupščina ZN ob nadaljevanju silovitih spopadov obsodila rusko agresijo (zbirno)

pripravila Sara Božič Erjavec Tekavec

Moskva/Kijev/Harkov/New York/Bruselj, 2. marca - Generalna skupščina ZN je danes potrdila predlog resolucije, ki obsoja rusko agresijo in zahteva takojšen konec spopadov ter umik ruskih enot iz Ukrajine. Medtem se v Ukrajini nadaljujejo siloviti spopadi, napeto je okoli mest Herson, Harkov in Kijev. Obenem pa so na poljsko-beloruski meji v pričakovanju nadaljevanja pogajanj.