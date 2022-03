Šircelj o učinku vojne v Ukrajini: Slovensko gospodarstvo bo hitro našlo nadomestne trge

Bruselj, 2. marca - Vojna v Ukrajini pomeni tveganje zvišanja cen energije in hrane, kar bi vplivalo na inflacijo, evropski finančni in gospodarski sistem se mora na to pripraviti, je povedal finančni minister Andrej Šircelj po izrednem sestanku ministrov EU. Ob tem je ocenil, da bo slovensko gospodarstvo zelo hitro našlo nadomestne trge in da bo preneslo vpliv vojne.