Večer o pristopu držav EU do beguncev (3. 3.)

Maribor, 2. marca - Urška Mlinarič v komentarju Sprevrženost politike piše o ukrajinskih in drugih beguncih, ki vstopajo v države EU. Če so nevladne organizacije in prebivalstvo držav na begunski poti pokazali enak entuziastično-humanističen pristop do beguncev, ne glede na raso, vero in poreklo, pa je ravnanje posameznih držav članic povsem drugačno.