Predstavnikom ustanovitelja v svetu NIJZ vlada podelila vnovični mandat

Ljubljana, 2. marca - Vlada je ob izteku mandata v svet Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) kot svoje predstavnike znova imenovala Roka Tavčarja, Mateja Forteja, Silvo Duh in Marijo Rogar, so sporočili z ministrstva za zdravje. Aktualni mandat jim poteče v soboto, zadnja seja v tem mandatu pa jih čaka še v tem tednu, so za STA navedli na NIJZ.