Objavljen razpis za mlade umetnike za zidne poslikave v Novem Sadu

Novi Sad, 3. marca - Delegacija Evropske unije v Srbiji je z organizacijama New Moment in New Ideas Company ter z Mestnim svetom za kulturo Novi Sad in fundacijo Novi Sad -Evropska prestolnica kulture 2022 objavila razpis za mlade umetnike iz Srbije, zahodnega Balkana in Evrope. Izbrali bodo osem umetnikov za zidne poslikave v Novem Sadu. Rok za oddajo je 18. marec.