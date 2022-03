Tudi nekatere občine zbirajo humanitarno pomoč za Ukrajino

Kranj/Velenje/Braslovče/Trbovlje/Nova Gorica/Celje, 2. marca - Nekatere občine so začele vzpostavljati zbirna mesta za humanitarno pomoč Ukrajini, ki jo je napadla Rusija. Po oceni teh občin ljudem v Ukrajini zaradi izrednih razmer primanjkuje osnovnih potrebščin, prav tako beguncem, ki iščejo zatočišče v evropskih državah. Ljudi prosijo, da prinašajo res še uporabna oblačila in obutev.

V Kranju so zbirno mesto odprli danes, vse do preklica pa bo odprto vsak delovni dan med 12. in 17. uro v šotorih na parkirišču Vojašnice Petra Petriča, pri čemer bo pomagala tudi Civilna zaščita kranjske občine in profesionalni gasilci, je zapisano na spletnih straneh kranjske občine.

Velenjska občina humanitarno akcijo zbiranja pomoči za prebivalce Ukrajine organizira od danes do sobote, in sicer med 10. in 18. uro v prostorih Mladinskega centra Velenje. Zbrano pomoč bodo v najkrajšem možnem času dostavili najbolj ogroženim mestom v Ukrajini, glede na usmeritve in navodila Uprave RS za zaščito in reševanje.

"Prebivalke in prebivalci Ukrajine nujno potrebujejo našo pomoč. Dokažimo, da znamo pomagati, kot smo že večkrat doslej," so pozvali z velenjske občine.

V zbiranje humanitarne pomoči za Ukrajino se je vključila tudi Občina Braslovče. Pomoč so začeli zbirati že v torek in bodo to počeli do petka v tamkajšnjem domu kulture med 16. in 18. uro.

Občina Trbovlje bo pomoč v sodelovanju s tamkajšnjim rdečim križem, Društvom prijateljev mladine Trbovlje in trboveljsko civilno zaščito od četrtka. Zbirno mesto je na upravi Delavskega doma Trbovlje, kjer bodo občane čakali prostovoljci, in sicer od ponedeljka do četrtka med 13. in 18. uro.

Kot je povedala trboveljska županja Jasna Gabrič, si vsi želijo, da bi se vojna čim prej končala in da bi ljudje lahko živeli v svojih domovih, a vsi trenutno nimajo te sreče. "Zato verjamem, da bomo (in smo že) znali stopiti skupaj in zbiranje pomoči organizirati tudi na lokalni ravni širom naše države. Danes pomoč potrebujejo oni, drugič pa jo bo kdo drug. Vedno pa je želja nas vseh, da bi bilo takih potreb čim manj in da bi bil mir, ki je za marsikoga samoumeven, dosegljiv za vse," je še dejala Gabričeva.

Celjska občina se prav tako pridružuje akciji zbiranja humanitarne pomoči za Ukrajino in ukrajinske begunce. Zbirni center bo v prostorih Celjskega mladinskega centra na Mariborski cesti 2 odprt od četrtka do vključno 9. marca, so sporočili s celjske občine.

Občina prosi občane, da donirajo samo takšna sredstva, ki so v celoti uporabna. Hrana mora biti zapakirana v originalno embalažo, rok trajanja mora biti vsaj pol leta. Kompleti prve pomoči in reševalna oprema morajo biti delujoči, varni za uporabo in brez poškodb.

Občani in podjetja lahko pomagajo tudi z nakazilom na transakcijski račun celjske občine. Z zbranim denarjem bo občina za pomoči potrebne Ukrajince kupila sanitetni material, zdravstvene pripomočke, komplete prve pomoči in podobno.

Tudi mariborska občina se je lotila priprave načrta zbiranja humanitarne pomoči, več o tem pa bo znano konec tedna.

Občine prosijo občane, ki želijo pomagati, da prinesejo zdravila, medicinske pripomočke in osnovne higienske potrebščine, kakovostna zimska oblačila in zelo dobro ohranjeno zimsko obutev za otroke in odrasle, ostali tekstil za dom, kot so odeje, posteljnina in brisače, spalne vreče, šotore, nepokvarljiva živila in pitno vodo ter baterijske svetilke, sveče, generatorje, gasilsko reševalno opremo, cevi, črpalke, gasilke čelade, rokavice in škornje.

K zbiranju humanitarne pomoči sta pristopili tudi celjska območno-obrtno podjetniška zbornica in Medobčinsko društvo za Goriško, ki zbira predvsem potrebščine za ukrajinske otroke, kot so šolske potrebščine, pobarvanke, kartonke, igrače, družabne igre in otroška oblačila do 10 let starosti. Potrebščine za otroke zbirajo na sedežu društva na Bazoviški ulici v Novi Gorici med 7. in 11. marcem od 8. do 18. ure.