Akos poziva operaterje k prenehanju oddajanja vsebin Sputnika in RT

Ljubljana, 2. marca - Potem ko je EU je določila prepoved oddajanja ruskima državnima medijema RT in Sputnik v državah evropske povezave in je bila v uradnem listu EU že objavljena ustrezna uredba, je Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos) operaterje v Sloveniji pozvala, naj uredbo nemudoma izvršijo.