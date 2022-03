Jaklitscheva z učenci in dijaki slovenske manjšine na Madžarskem o dvojezičnem šolstvu

Rogla, 2. marca - Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch je danes obiskala učence višjih letnikov dvojezičnih osnovnih šol in dijake, ki se učijo slovenskega jezika na srednjih šolah iz slovenske manjšine v Porabju, ki se mudijo v šoli v naravi na Rogli. Z učenci in dijaki je spregovorila o dvojezičnem šolstvu v Porabju.

Jaklitscheva je učence in dijake obiskala na povabilo Zveze Slovencev na Madžarskem, ki je ta projekt pripravila. Z obiskom je želela pokazati svojo naklonjenost projektu, ki ga zveza že leta pripravlja, so sporočili iz urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu.

"Večdnevni sproščen obisk Slovenije, kjer se prepletajo športna dejavnost in jezikovne delavnice, je prav gotovo zelo učinkovit in privlačen način krepitve uporabnega znanja slovenskega jezika, pa tudi lepa priložnost za navezovanje stikov mladih iz Slovenskega Porabja z matično domovino," so sporočili iz omenjenega urada.

Mladi so na pohorsko smučišče prispeli v nedeljo. V šoli v naravi, ki traja pet dni, se bodo udeležili smučanja in drugih zimskih aktivnosti, hkrati pa se bodo udeležili delavnic slovenskega jezika, ki jih s pomočjo območne enote zavoda RS za šolstvo Murska Sobota izvaja višja svetovalka v Porabju Valentina Novak.