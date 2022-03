SBI TOP tudi danes končal v zelenem

Ljubljana, 2. marca - Indeks najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi SBI TOP se je danes okrepil za 1,29 odstotka. Borzni posredniki so opravili za 4,65 milijona evrov prometa, od tega 2,78 milijona s Krkinimi delnicami. Te so pridobile 2,98 odstotka in tako okrevajo po padcih zaradi ruskega napada na Ukrajino. V prvi kotaciji so izgubile le delnice Luke Koper.