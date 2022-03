Po dveh letih od prve koronavirusne okužbe v Sloveniji le videti luč na koncu epidemičnega tunela

piše Sanja Gornjec

Ljubljana, 3. marca - Pred dvema letoma so v Sloveniji potrdili prvi primer novega koronavirusa, od takrat skupno že skoraj 900.000 okužb. Skupaj s skoraj 60-odstotno precepljenostjo in manj nevarnimi novimi različicami smo v Sloveniji tako prišli do točke, ko so pristojni večino ukrepov, razen najbolj osnovnih, umaknili. Umirjajo se tudi razmere v bolnišnicah.