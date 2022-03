Opec+ vztraja pri začrtani politiki počasnega povečevanja proizvodnje nafte

Dunaj, 2. marca - Članice razširjene skupine držav proizvajalk nafte Opec+ so se na današnjem zasedanju odločile, da nadaljujejo politiko počasnega povečevanja proizvodnje nafte. Aprila jo bodo tako povečale za 400.000 159-litrskih sodov dnevno oz. toliko kot minule mesece. Za to so se odločile kljub skokoviti rasti cen nafte zaradi ruskega napada na Ukrajino.