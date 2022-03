Slovenske strelke enajste na ekipni tekmi v Kairu

Kairo, 2. marca - Slovenske strelke Živa Dvoršak, Klavdija Jerovšek in Urška Kuharič so osvojile enajsto mesto na današnji ekipni tekmi svetovnega pokala v Kairu v disciplini zračna puška na 10 metrov. Nosilke srebrnega odličja z lanskega evropskega prvenstva v Osijeku so na današnji tekmi skupno zadele 936,2 kroga.