Eksotične živali z novim imenom Čudežne zverinice na novi lokaciji na Bledu

Bled, 2. marca - Eksotične živali, ki pod imenom Čudovite živali že nekaj let domujejo na Bledu, so se preselile na novo blejsko lokacijo in se predstavljajo pod novim imenom Čudežne zverinice. Po izvedeni selitvi bo okoli 120 živali, za katere skrbi biologinja Nika Leben, od petka dalje znova na ogled. Hkrati se začenja tudi nova dobrodelna akcija.