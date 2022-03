Malta ukinja "zlate potne liste" za Ruse in Beloruse

Valletta, 2. marca - Malta bo zaradi ruskega napada na Ukrajino ustavila preučevanje prošenj Rusov in Belorusov za državljanstvo in pravico do bivanja. Začasno bo tudi ukinila "zlate potne liste" za premožne vlagatelje. "Zaradi nedavnega razvoja dogodkov trenutno ne moremo učinkovito izvajati preverjanj," so sporočili iz Vallette.