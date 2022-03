V Photonu Zuzana Pustaiova s fotografijami iz vsakdanjega življenja

Ljubljana, 3. marca - V Galeriji Photon bodo odprli razstavo slovaške fotografinje Zuzane Pustaiove. Predstavnica mlajše generacije slovaških fotografov bo po nekaj skupinskih predstavitvah tokrat zastopana samostojno. Razstava Oblike vsakdanjega življenja vključuje izbor del iz njenih novejših projektov Faces of Family ter doktorski projekt One Day Every Day.