Oberhofen, 2. marca - Mednarodna smučarska zveza (Fis) ni našla nadomestnih prizorišč za odpovedane tekme svetovnega pokala v smučarskih skokih za ženske, ki so bile med 18. in 27. marcem načrtovane v Nižnjem Tagilu in Čajkovskem v Rusiji, so danes potrdili v Fisi.