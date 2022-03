V dveh letih epidemije najzahtevnejše jesensko-zimsko obdobje

Ljubljana, 3. marca - Odkar so v Sloveniji pred dvema letoma potrdili prvi primer okužbe z novim koronavirusom, smo se se soočili s petimi epidemičnimi valovi. Najzahtevnejši so bili jesensko-zimski meseci, v katerih se je epidemija najbolj širila, posledično so bili na udaru tudi covidni oddelki bolnišnic, ki so večkrat delovali na robu svojih zmogljivosti.