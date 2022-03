Rusija in Belorusija na paraolimpijskih igrah brez državnih simbolov

Peking, 2. marca - Sankcije proti športnikom iz Rusije in Belorusije zaradi vojaške agresije na Ukrajino so ujele tudi paraolimpijce. Športniki iz teh dveh držav bodo sicer lahko nastopili na bližnjih paraolimpijskih igrah v Pekingu, a pod nevtralno zastavo in brez državnih simbolov, so danes sporočili iz Mednarodnega paraolimpijskega komiteja (IPC).