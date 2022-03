Bruselj predlaga prvo uporabo takojšnje začasne zaščite za begunce iz Ukrajine

Bruselj, 2. marca - Evropska komisija je v pomoč Ukrajini v vojni z Rusijo danes predlagala sploh prvo uporabo evropske zakonodaje, ki beguncem zagotavlja takojšnjo začasno zaščito. Pravica do začasne zaščite vključuje dovoljenje za bivanje ter dostop do trga dela, nastanitve, izobraževanja, socialnega varstva in zdravstvene pomoči.