Pod vplivom alkohola ukradel artikle in zmerjal zaposlene

Koper, 2. marca - Policija je v torek dopoldne v Kopru obravnavala 18-letnika z območja občine Hoče - Slivnica, ki je v eni od koprskih trgovin ukradel nekaj artiklov v vrednosti slabih 20 evrov, pred tem pa zaposlene žalil in zmerjal. Osumljenega so policisti kmalu izsledili in prijeli, so danes sporočili s Policijske uprave Koper.