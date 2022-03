Enis Kočan v koprskem zaporu

Koper/Ljubljana, 2. marca - Enisa Kočana, ki so ga iskali zaradi domnevne vpletenosti v tihotapljenje dobrih 300 kilogramov heroina, zaseženega v Luki Koper aprila 2018, so španski organi v četrtek izročili Sloveniji, poročajo Slovenske novice. Na Generalni policijski upravi so pojasnili, da so Kočana isti dan predali v nadaljnji postopek koprskim pravosodnim policistom.