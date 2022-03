Šport ima v Sloveniji visok multiplikativni učinek

Ljubljana, 2. marca - Šport v Sloveniji ima visok multiplikativni učinek in velik neposreden, pa tudi posreden učinek na gospodarstvo. Tudi delež zaposlenih v dejavnostih, povezanih s športom, je velik. To so izsledki raziskave o satelitskih računih za šport, ki so jo opravili na ljubljanski Ekonomski fakulteti in jo danes predstavili.