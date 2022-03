Slike iz Tavčarjeve zbirke Med gorami obogatile Dramino knjižnico

Ljubljana, 2. marca - SNG Drama Ljubljana v okviru brezplačno dostopne platforme Dramina knjižnica nadaljuje s predstavljanjem akustičnih posnetkov izbrane slovenske kratke proze 19. stoletja v interpretaciji članic in članov igralskega ansambla. Tokrat so sklop posvetili Ivanu Tavčarju in njegovi zbirki slik iz Loškega pogorja, ki so izšle pod naslovom Med gorami.