3. marec - svetovni dan prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst

Ljubljana, 3. marca - Obeležujemo svetovni dan prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst, ki letos posebej poudarja pomen živalskih in rastlinskih vrst pri ohranjanju in obnovi ekosistemov. Nadaljevanje izgub vrst, habitatov in ekosistemov namreč ogroža življenje na Zemlji, tudi preživetje človeka, svarijo Združeni narodi.