Radgonske gorice tudi s turistično ponudbo v mestu

Gornja Radgona, 2. marca - Podjetje Radgonske gorice, ki letos slavi 170-letnico polnjenja penin, bo ponudbo razširilo tudi v turizem. V Jurkovičevi ulici, kjer imajo sedež in klet, so kupili pet zgradb, v njih pa bodo obudili gostinsko ponudbo, uredili butični in apartmajski hotel ter zdravstveni center, sodelujejo pa tudi pri postavitvi žične drče z gradu do Radgone.