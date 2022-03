Rocker s temne strani Lou Reed bi praznoval 80 let

New York, 2. marca - Ameriški rockovski glasbenik in poet Lou Reed bi danes dopolnil 80 let. Bil je član zasedbe The Velvet Underground iz 60. let, ki je slovela po provokativnosti in eksperimentiranju ter avantgardnih pristopih, preden se je podal na samostojno pot z uspešnicami, kot je Walk on the Wild Side. Umrl je leta 2013 po presaditvi jeter, star 71 let.