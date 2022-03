Vlada vzpostavlja klicni center za informacije o pomoči beguncem iz Ukrajine

Ljubljana, 2. marca - Vlada je danes vzpostavila vladni klicni center, kjer bodo strokovnjaki z različnih področij nudili informacije o pomoči, ki jo Slovenija nudi državljanom iz Ukrajine, so sporočili iz urada vlade za oskrbo in integracijo migrantov. Klicni center bo deloval vse dni v tednu od 8. do 18. ure.