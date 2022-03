Snežne razmere v visokogorju

Ljubljana, 2. marca - Nevarnost snežnih plazov je nad nadmorsko višino okoli 1700 metrov zmerna, druge stopnje, nižje pa majhna, prve stopnje. Nevarna so mesta z napihanim snegom, ki so predvsem na južnih in zahodnih pobočjih, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Previdnost je priporočljiva predvsem v grapah, kjer so lahko večje količine napihanega snega in na prehodih iz debelejše na tanjšo snežno odejo. Manjši do srednje velik snežni plaz se lahko na redkih mestih sproži že pod manjšo obremenitvijo, večinoma pa je zato potrebna velika obremenitev. V senčnih legah visokogorja so bili v zadnjih dneh tudi pogoji za nastanek globinskega sreža, zato je tam krajevno snežna odeja lahko manj stabilna. Vetru izpostavljene lege so močno spihane, tam je nevarnost zdrsa.

V mrzlem in sprva še vetrovnem vremenu je nastalo še nekaj zametov, v senčnih legah visokogorja so bili pogoji za nastanek globinskega sreža. Temperatura je bila pod ničlo, zato se sneg skoraj ni preobražal, razen v zatišnih in sončnih legah sredogorja, kjer se je čez dan na površini malce ojužil. Snežna odeja je zaradi vetra močno preoblikovana, posledice vetra naraščajo z nadmorsko višino. Vetru zelo izpostavljene lege so spihane skoraj do gole podlage in tudi poledenele. V zatišnih legah je na trši podlagi še vedno do 20 centimetrov suhega snega.

Danes bo sprva jasno, čez dan pa bo od zahoda prineslo nekaj oblačnih kopren. Pihal bo večinoma šibak veter severnih smeri. Čez dan bo dotekal toplejši zrak in ničta izoterma bo popoldne med 1200 in 1400 metri nadmorske višine. V četrtek bo precej jasno, zvečer se bo od severa prehodno pooblačilo. Pihal bo šibak severni do severozahodni veter. Ledišče se bo dvignilo do nadmorske višine okoli 1500 ali 1600 metrov.

V petek bo sprva precej jasno, čez dan se bo nekoliko pooblačilo, nekateri vrhovi bodo lahko občasno v oblakih. Veter se bo nekoliko okrepil, pihal bo šibak do zmeren severnik ali severovzhodnik. Hladneje bo, ničta izoterma bo spet pod 1000 metri nadmorske višine.

Ob otoplitvi bo danes in v četrtek sonce na osončenih legah vplivalo na preobražanje snežne odeje predvsem do nadmorske višine okoli 1500 metrov, v četrtek še malenkost višje. Krepila se bo skorja. V senčnih legah ne bo bistvene razlike. Nevarnost snežnih plazov bo v sredo in četrtek nad nadmorsko višino okoli 1700 metri ostala zmerna, druge stopnje, nižje pa bo majhna, prve stopnje. Večja previdnost bo potrebna zlasti na področjih z napihanim snegom. Še vedno bo precejšnja nevarnost zdrsa. Od petka dalje, ko se bo ohladilo, bo snežna odeja povsod stabilna, nevarnost plazov pa večinoma majhna. Nekaj previdnosti bo potrebno še v mraziščih oziroma senčnih legah predvsem v visokogorju zaradi možnosti globinskega sreža.