Tedenski pregled - Slovenija od 4. do 10. 3.

Ljubljana, 11. marca - V ospredju tedna, ki ga je zaznamovala tudi splošna stavka v vzgoji in izobraževanju, so bile razmere v Ukrajini in begunski val, ki se širi po Evropi, tudi v Slovenijo. Vlada je aktivirala začasno zaščito za begunce iz Ukrajine, steka se humanitarna pomoč. Posledice konflikta so vse večje nestabilnosti na trgu, znatno so se podražila goriva.