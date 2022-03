Ukrajinci naj bi preprečili atentat na predsednika Zelenskega

New York, 2. marca - Ukrajinske varnostne sile naj bi preprečile poskus atentata na predsednika Volodimirja Zelenskega potem, ko so dobile opozorilo od članov ruske varnostne službe, ki se ne strinjajo z napadom na Ukrajino, poroča ameriški medij Axios, ki se sklicuje na načelnika ukrajinskega sveta za nacionalno varnost in obrambo Oleksija Danilova.