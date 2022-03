V Generalni skupščini ZN v torek drugi dan nizanja kritik na račun Rusije

New York, 2. marca - Na sedežu ZN v New Yorku se je v torek nadaljeval drugi dan izrednega zasedanja Generalne skupščine ZN o ruski agresiji proti Ukrajini, pri čemer je velika večina držav kritizirala Rusijo zaradi napada in izražala podporo predlogu resolucije, ki zahteva takojšen umik ruskih enot iz Ukrajine.