ACH Volley končal evropsko pot

Narbonne, 1. marca - Odbojkarji ACH Volleyja ne bodo igrali v finalu evropskega pokala challenge, v polfinalu jih je po pravi drami zaustavil francoski Narbonne Volley. Ljubljančani so povratno tekmo v Franciji sicer dobili s 3:2 (-17, -17, 28, 18, 23), a ker so v Ljubljani z istim istim izidom izgubili, je odločal zlati niz, v katerem so domači zmagali s 15:9.