Na Trgu republike pozivi k vzpostavitvi miru v Ukrajini

Ljubljana, 1. marca - Predstavniki več kot 30 različnih organizacij civilne družbe so danes na shodu za mir na ljubljanskem Trgu republike pozvali k takojšnji prekinitvi ognja v Ukrajini, umiku ruskih sil in začetku pogajanj o dolgoročni diplomatski rešitvi spora. Hkrati pa so izrazili nasprotovanje stopnjevanju militarizacije.