Vse več držav za integracijo Ukrajine v EU

Budimpešta/Bukarešta/Zagreb, 1. marca - Potem ko sta slovenski in poljski premier, Janez Janša in Mateusz Morawiecki, evropske kolege v pismu pozvala k čimprejšnjemu članstvu Ukrajine v EU, pobudo v tej smeri podpira vedno več držav. Podporo so ji izrekli na Madžarskem in Romuniji. Pismo s podporo članstvu so podpisali tudi predsedniki držav, vključno predsednikom Borutom Pahorjem.