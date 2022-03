Velenje, 1. marca - Rokometaši velenjskega Gorenja so na današnji tekmi devetega kroga evropske lige v Rdeči dvorani premagali francoski Pauc s 33:32 (19:18) in ohranili možnosti za preboj v osmino finala. Velenjska zasedba bo zadnjo tekmo v skupini C igrala 8. marca, ko se bo v gosteh pomerila s švedskim Sävehofom.