Ruski napadi v Ukrajini zahtevali nove žrtve; v EU pozivi k članstvu Ukrajine v povezavi

pripravila Simona Grmek

Kijev/Moskva/Bruselj, 1. marca - Ruske sile so šesti dan ofenzive nadaljevale napade na ukrajinske cilje, ki so zahtevali nove smrtne žrtve. Na udaru so bila večja mesta, med njimi Kijev in Harkov, kjer je bil v napadu poškodovan tudi slovenski konzulat, vendar ranjenih ni bilo. V EU se medtem krepijo pozivi k članstvu Ukrajine v uniji. K temu je pozval tudi Evropski parlament.